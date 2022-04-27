/694672/مسلسل-سوتس-بالعربي-الحلقة-26-أحمد-داود-في-ورطة-وزين-ثابت-يهدده

عرضت شاشة قناة cbc الفضائية، مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 26 والتي شهدت تعاطف آدم منصور وهو الفنان أحمد داود مع الخصوم مما تسبب في خلاف بينه وبين آسر ياسين الذي يقدم دور زين ثابت.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 26

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 26

بدأت الحلقة 26 من مسلسل سوتس بالعربي بخلاف بين آدم منصور وزين ثابت وقال له الأخير أنه يقوم بالكثير من الأشياء لصالحه ولكن هاجمه آدم وأخبره بأنه يتصرف بشكل خاطئ في الكثير من القضايا، لينتهي الخلاف بتهديد زين له بطرده من المكتب إذا استمر يجادله.

واستطاع آدم أن يحصل على تعويض نصف مليون جنيه لأهالي شاب توفى لحادث سيارة على يد أحد موكلي المكتب وسعى أيضًا لمنح أهالي المتوفي أقصى مبلغ ممكن بسبب موقفه السابق من المحامي الذي ساومه بعد وفاة والديه.

الحلقة 26 مسلسل سوتس بالعربي

كما وقع آدم منصور في أزمة بسبب محاولة قدري وهو الفنان محمد شاهين تعيين مساعدة له حيث اتضح أنها تخرجت في نفس العام برفقة آدم والتي كانت ستكشف أزمة عدم تخرجه لولا تدخل فريدة التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك، ومن جانبه طلب زين ثابت من فريدة إيقاف قرار تعيين مساعدة قدري.

وانتهت الحلقة الـ 26 من مسلسل سوتس بالعربي بانفصال آدم منصور عن هدى حبيبته السابقة التي تواصلت معه مجددا بعد وفاة جدته وذلك بسبب تدخل ليلى وهي الفنانة تارا عماد.

ويعرض مسلسل سوتس بالعربي يوميًا عبر شاشة قناة CBC الفضائية في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويعاد الساعة 2:05 صباحًا وفي تمام 8:45 صباحًا باليوم التالي، بينما يعرض على قناة CBC دراما الساعة 11 مساءً، ويعاد الساعة 4:05 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 10:45 صباحًا

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ويعرض المسلسل أيضًا عبر شاشة قناة OSN يا هلا في تمام الساعة 10 مساءً، وعبر منصة واتش ات الرقمية، وقناة OSN الأولى الساعة 10 مساءً أيضًا.

ويضم العمل في بطولته بجانب آسر ياسين وأحمد داود كلا من صبا مبارك، وتارا عماد، ريم مصطفى، محمد شاهين وآخرين والعمل من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد والإخراج لـ عصام عبدالحميد.