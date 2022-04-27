في بيتنا روبوت2 الحلقة 26.. ظهور خاص لـ ملك زاهر وفوز لذيذ وزومبا

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دوت الخليج يرصد مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 26

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 26

وشهدت الحلقة 26 من مسلسل في بيتنا روبوت بظهور الفنانة ملك زاهر كضيفة شرف العمل وظهرت في شخصية متسولة تنصب على سامح منافس يوسف وهو هشام جمال ووقتها طلب منها أن تقوم بمهمة لصالحه مقابل الكثير من المال، وفي الوقت نفسه يواصل يوسف تجهيز زومبا وهي شيماء سيف ولذيذ وهو عمرو وهبة للمستوى الخامس من مسابقة الروبوت.

أما سامح فاتفق مع النصابين أن يعطلوا يوسف في طريقه حتى لا يذهب للمسابقة ويقوم الرجل برمي نفسه أمام سيارة لذيذ ليتصل لذيذ بيوسف ويخبره أنه عمل حادثة وبعدها يأتي يوسف مع هدير وعلاء.

ووقتها يقترح علاء عليه ألا يذهب بالرجل للمستشفى حتى لا ينكشف أمر لذيذ، ومن جانبه أخذ يوسف المصاب للمنزل هو وزوجته ثم يظهر مجموعة من الأطفال يدخلون المنزل ويدعون أنهم أولادهم ويتعاملون مع المنزل كأنه منزلهم.

الحلقة 26 مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويظهر سامح وهو يقنع رئيس المسابقة أن يوسف لن يأتي ولكنه يتفاجأ بـ سارة وهي ليلى زاهر زوجة يوسف ومعها لذيذ وزومبا يدخلون المسابقة، وكانت المسابقة عن الطبخ وفاز بها لذيذ وزومبا، ويعرف بعد ذلك يوسف أن ما حدث هو فخ فيجعل هادي يمثل عليهم دور الطبيب وينصرفون على الفور حتى لا يبلغ يوسف عنهم الشرطة.

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ويشارك هشام جمال في بطولة مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني الذي يعرض عبر شاشة قناة الحياة الفضائية، عدد من النجوم مثل شيماء سيف، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، عمرو وهبة، ليلى زاهر، طه دسوقى، مى دياب، وآخرين بجانب مجموعة من ضيوف الشرف أبرزهم شيرى عادل ويوسف الشريف والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابي ويعرض أيضًا عبر منصة واتش ات الرقمية.