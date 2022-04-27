محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على فياريال في نصف نهائي دوري الأبطال.. فيديو

قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول الإنجليزي لتحقيق فوز هام على ضيفه فريق فياريال الاسباني 2-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي للمباراة وشارك حتى النهاية، وصنع هدفي فريقه خلال المباراة.

انتهى الشوط الأول سلبيا، ومع بداية الشوط الثاني تسلم جوردان هندرسون قائد الريدز كرة من محمد صلاح ليسددها من الجانب الأيسر ويفشل رولي حارس فياريال في التعامل معها عند الدقيقة 53.

بعديها بدقيقتين فقط، تسلم صلاح الكرة ليصنع هدفا بطريقة سحرية لزميله ساديو ماني الذي سجله في الدقيقة 55.

وبذلك ينجح ليفربول في تحقيق نتيجة هامة قبل مباراة الإياب التي تجمع الفريقين الثلاثاء المقبل، على ملعب "لا سيراميكا" معقل الفريق الاسباني.

وجاء النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي للمباراة: حراسة المرمى: أليسون/ خط الدفاع: ترنت ألكساندر آرنولد - كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون/ خط الوسط: تياجو - فابينيو – هندرسون/ خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز

فيماء جاء تشكيل فياريال كالتالي: حراسة المرمى: جيرونيمو رولي/ خط الدفاع: باو توريس - راؤول ألبيول – بيرفس إستوبينان– فويث/ خط الوسط: كوكلين - إيتيان كابوي - داني باريخو/ خط الهجوم: جيوفاني لو سيلسو، دانجوما، تشكويزي.

وتأهل نادي ليفربول الى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء بنفيكا البرتغالي بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين.

بينما صعد نادي فياريال الى الدور نصف النهائي بعد الفوز على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز بين ليفربول ضد فياريال في المواجهتين، الطرف الآخر من بين مانشستر سيتي ضد ريال مدريد.