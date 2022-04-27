/694665/إصابة-4-سيدات-بينهم-طفلة-فى-تصادم-ميكروباص-ودراجة-بخارية-أمام-مرور-بنى-سويف

شهدت محافظة بنى سويف، إصابة 4 سيدات وطفلة صغيرة، بإصابات مختلفة، اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارة ميكروباص مع متوسيكل أمام إدارة المرور، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهن إلى المستشفى.

دوت الخليج

وعلى الفور انتقلت 3 من سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابات إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم لهن

جميعهن يقيمن بقرية بياض العرب بمنطقة شرق النيل

واستقبلت طؤارى مستشفى بنى سويف التخصصي المصابات، وجميعهن يقيمن بقرية بياض العرب بمنطقة شرق النيل، وهن : مبروكة س، 55 سنة، وبها كدمات وسحجات بالجسم، و فاطمة م، 17 سنة، وبها كدمات وسحجات بالجسم، وعائشه ا، 40 سنة، وبها اشتباه كسر بالضلوع، و رحمه ا، 17 سنة، طالبة، وبها كدمات بالصدر مع جروح وسحجات، وسلسبيل أ، 7 سنوات، وبها نزيف بالأذن.

تم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهن،

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهن، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهن ودرجة الإصابة التي تعرضن لهن خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة.