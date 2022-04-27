الاختيار 3 الحلقة 26.. السيسي ينفعل على خيرت الشاطر:«هشيلكم من على وش الأرض»

/694664/الاختيار-3-الحلقة-26-السيسي-ينفعل-على-خيرت-الشاطرهشيلكم-من-على-وش-الأرض

مسلسل الاختيار الحلقة 26 شهدت أحداث مثيرة بدأت بذهاب اثنان من الإخوان إلى محمود البزواي في بيته وتهديده بأذية ابنه أمير المصري إن لم يبتعد عن مهاجمة الإخوان وحملة تمرد.

محمود البزواي يلقن الإخوان درس

فأمسك به محمود البزواى ولقنهم درس وسط الشارع، على الجانب الآخر اُستشهد حازم على يد جماعة الاخوان الارهابية.

اجتمع مرشد جماعة الإخوان مع خير الشاطر -خالد الصاوي- وأبدى قلقه بالدعوى إلى مظاهرات 30 يونيو ونجاح أعضاء التمرد في حشد عدد كبير حولهم.

رسالة تحذير من السيسي لمرسي بشأن القضية السورية

ذهب السيسي -ياسر جلال- وزير الدفاع حين ذاك إلى مرسي وحذره عقب ما فعله تجاه القضية السورية قائلًا: هتعامل معاه على أنه سياسة حشد وبأكد على رفضي لأي محاوله لتوريط الجيش المصري خارج الدولة.. مصر نجت من الأفكار الخبيثة وستنجو إن شاء الله".

مبادرة السيسي لإيجاد سياسة تفاهم

واقترح عليه إطلاق مبادرة من القوات المسلحة لإيجاد سياسة تفاهم قائلًا: "الحالة اذا استمرت فيما عليه ستؤدي الى حرب اهلية.. القوات المسلحة ستدعو لإيجاد وسيلة تفاهم والبيان اللي هنصدره هو تغليب لمصالح الوطن على المصالح الشخصية ".

وأثناء كلمة السيسي بشأن المبادرة قال:"نروح نموت أحسن لو سيبنا الشعب يبات خايف"، فيما قال خيرت الشاطر:" لازم نوري القوات المسلحة العين الحمراء ".

حرق مقر حركة تمرد من قبل الاخوان

تعرض مقر حركة تمرد في وسط البلد للحرق من قبل جماعة الإخوان فيما طالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسة مبكرة وسحب الثقة من محمد مرسي

تلقى السيسي مكالمة هاتفية من مرسي طالبه فيها أن يقابل خيرت الشاطر وتعليقًا على عدم إفصاح مرسي بسبب المقابلة قال السيسي: «طالما مقدرش يقول أكيد حاجة فيها شر»

خيرت الشاطر يهدد السيسي والأخير ينفعل عليه

قابلهم السيسي في ادارة المخابرات الحربية وهدده خيرت الشاطر قائلًا: "جماعة الاخوان قوية جدا وتقدر تفرض سيطرتها على أي حد لهذا مش عايزين صدام مع الجيش واحنا عندنا الجيش الخاص بتاعنا وسندافع عن الشىرعية في مصر حتى آخر نفس وهناك كتائب الجماعة القتالية المسلحة المستعدة للشهادة من أجل إقرار الشرعية ونصرة الإسلام".

لينفعل عليه السيسي: "أنتوا خربتوا البلد وضيعتوها بأفكاركم السودة.. أنت جاي تهدد جيش مصر بشوية إرهابين طيب أقسم بالله اللي هيرفع السلاح في وش الجيش لأشيله من وش الأرض لو رفتعوا السلاح لن تقوم لكم قائمة لمدة 50 سنة لازم الموضوع يتلم ويحصل توافق بين جميع القوى السياسية ولو متمش يبقى لازم التغير و نصيحة مني لوجه الله سيبوا الرئيس في حاله".