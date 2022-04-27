مكتوب عليا الحلقة 26.. جلجل يقترب من حل لغز جريمة القتل وبيومي فؤاد مفاجأة

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عرضت شاشة قناة dmc الفضائية مسلسل مكتوب عليا الحلقة 26 التي بدأت باقتراب أكرم حسني وهو جلجل من مكان كمال مساعد بدوي وهو عمرو عبد الجليل.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 26

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 26

ويعد كمال هو من ارتكب جريمة القتل التي يتورط فيها أكرم حسني ووالده وصديقه، وذلك في الوقت الذي يواصل به العمل في الكوافير واكتسابه شهرة واسعة به بعد أن صبغ شعر إحدى الزبائن بالوصفة التي كتبت على ذراعه.

وحرصت ماما مزحات التي تقدم شخصيتها الفنانة هناء الشوربجي أن تكافيء جلجل ويظهر إحسان والد جلجل وهو الفنان إسماعيل فرغلي في دور خواجه يعاكس الزبائن ليقع في المحظور حتى تكتشف زوجته وهي الفنانة حنان سليمان علاقته بـ هناء الشوربجي فتغضب منه.

الحلقة 26 مسلسل مكتوب عليا

بينما يتقمص أكرم حسني خلال الأحداث في الحلقة الجديدة شخصية الكوافير البارع وتطلب منه زبونة القدوم إلى منزلها لصبغ شعرها، وفي اليوم التالي يستيقظ جلجل ليجد علي ذراعه كلمة كوكو واوا ثم يسخر قائلًا: “هرجع الثمانينات مرة ثانية”، ويتضح بعد ذلك أن كوكو الذي يظهر على يده هو اسم زوج الزبونة وهو كمال الذي ورطه في جريمة القتل.

وانتهت الحلقة 26 من مسلسل مكتوب عليا بظهور الفنان بيومي فؤاد كضيف شرف الحلقة ويدعى هاني الحوت، بينما يحاول أكرم حسني الذي يقدم شخصية جلجل محاولة البحث عن القاتل.

ومن ناحية أخرى، انتهى المخرج خالد الحلفاوي من تصوير آخر مشاهد مسلسل مكتوب عليا وأعلن انتهاء التصوير في أجواء احتفالية بالكواليس تضم أبطال وصناع وفريق المسلسل.

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وبعد أن قال مخرج العمل خالد الحلفاوي “فركش” معلنا انتهاء تصوير المسلسل، حرص الفنان أكرم حسني أن يوجه الشكر لفريق عمل مسلسل مكتوب عليا بالكامل وخص بالذكر المخرج خالد الحلفاوي، قائلًا في الفيديو الذي تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “اشتغلنا على المسلسل منذ شهر يوليو الماضي ويجب أن أوجه شكر خاص للحلفاوي على مجهوده الكبير”.