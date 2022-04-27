/694661/مريض-نفسي-يتخلص-من-شقيقته-أثناء-نومها-بالبحيرة

دوت الخليج

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، بلاغ من أهالي قرية المنشية الإبراهيمية، يفيد بالعثور على جثة ص.خ، 27 عاما، جثة هامدة، داخل منزلها ووجود شبهة جنائية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بالمديرية،

وعلى الفور قرر مدير أمن البحيرة تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بالمديرية، برئاسة اللواء محمد شعراوي، مدير إدارة البحث الجنائي، والعقيد هاني صبحى، مفتش البحث الجنائي بفرع إيتاى البارود، ورئيس المباحث إسلام السعدني وضباط مباحث مركز شرطة إيتاى البارود.

تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجنى عليها "مريض نفسى"

وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجنى عليها "مريض نفسى" وقد تم ضبط المتهم واعترف بقيامه بشنق شقيقته أثناء نومها داخل المنزل، وتم إلقاء القبض على المتهم وحُرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.