الكبير أوي 6 الحلقة 26.. التحضير لمهرجان المزاريطة وليناردو دي كابريو ضيف شرف

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عرضت شاشة قناة on الفضائية اليوم الأربعاء مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 26 التي شهدت الكثير من الأحداث المؤثرة حيث بدأت مناقشة والتحصير لمهرجان المزاريطة السينمائي بدورته الأولى.

دوت الخليج يرصد مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 26

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 26

بدأت الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 6 بالتحضير لمهرجان المزاريطة السينمائي ومن جانبه استعاد الكبير وهو الفنان أحمد مكي بشقيقه حزلئوم لدعوة الفنانين لحضور المهرجان وذلك بعد فشل مربوحة وهي الفنانة رحمة أحمد والدكتور ربيع وهو الفنان بيومي فؤاد في دعوة باقي الفنانين.

ولم يوافق على الحضور سولا الفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، كما ظهر الفنان مصطفى بسيط كضيف شرف الحلقة في شخصية منظم حفلات ويعرض على حزلئوم باقة الدوبلير، التي تضم عدد كبير من أشباه الفنانين لحضور المهرجان مثل الفنان كريم عبد العزيز .

وقال مصطفى بسيط أن من حضر برنامج الدوم لم يكن كريم عبد العزيز ولكن دوبلير وقال: “ أول ما اتكلم صوته كان مغشنق، فالناس ابتدت تفقسه فراح متوه ورامي إيفيه، ده مكنش كريم عبد العزيز؟”.

الحلقة 26 مسلسل الكبير أوي 6

ويظهر الكبير يصر على دعوة الفنانة شيرين رضا للمهرجان وبعدها يقيم حزلقوم مؤتمر صحفي ليعلن خلاله عن المهرجان موضحًا استعانته بنجم عالمي وهو ليوناردو دي كابريو ليكون ضيف شرف المهرجان في الدورة الأولى له بالمزاريطة.

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ويضم مسلسل الكبير أوي 6 الذي يعرض عبر شاشة قناة on الفضائية في بطولته بجانب الفنان أحمد مكي، كلا من محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، مصطفى غريب، حسين أبو حجاج، حسن القناوي، علاء زينهم، كما يعتمد المسلسل على حضور مجموعة من ضيوف الشرف مثل ماجد الكدواني، نرمين الفقي، حمدي الميرغني، وأسماء جلال، وسليمان عيد وحمدي الميرغني وشيرين رضا ومحمد ممدوح وهنادي مهنى وآخرين والعمل من تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي.