/694667/النيابة-العامة-تأمر-بحبس-سبعة-متهمين-شكلوا-عصابة--لتجارة-المواد-المخدرة

شهد اليوم الاربعاء بحبس سبعة متهمين من قبل النيابة العامةشكلو عصابة تخصص في تهريب ونقل المواد المخدِّرة من منطقة شرق القناة لغربها للاتجار فيها.

دوت الخليج

وياتي ذلك بعدما أُلقي القبض عليهم نفاذًا لإذن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميَّةٌ ضخمةٌ من الموادِّ المخدرة، ومبالغُ ماليةٌ يقدر إجماليها بما يُقارب مليونَ جنيهٍ من حصيلة عمليات الاتجار.

النيابة العامة تأمر بحبس سبعة متهمين شكلوا عصابة لتجارة المواد المخدِّرة

وكان قد تلقى المكتب الفني للنائب العام محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفاده توصُّلُ التحريات إلى تكوين عشرة أشخاص تشكيلًا عصابيًّا لتهريب المواد المخدرة من منطقة شرق القناة إلى غربها والاتجار فيها، واستخدامهم في النقل والتخزين سياراتٍ منها سياراتُ نقلٍ ومقطورة تحتوي على مخازن سريَّة بداخلها، وتحويلهم المبالغ المالية حصيلة عمليات الاتجار من العملاء إلى قائد التشكيل فأصدر المكتب الفني إذنًا بضبط وتفتيش المتهمين، وتفتيش السيارات وضبط ما بحوزتهم.

وقد أسفر تنفيذ إذن النيابة العامة عن ضبط سبعة متهمين من أعضاء التشكيل المشار إليه بحوزتهم عدد من السيارات -منها سيارات نقل ومقطورة- حوت مخازنُها السرية كمياتٍ ضخمةً مما يشبه مادتي الحشيش والأفيون المخدِّرتين، ونباتًا يشبه البانجو والهيدر المخدِّرين، اتخذت النيابة العامة إجراءاتها نحوَ حصرها ووزنها وأخذ عينات منها لفحصها، فضلًا عن ضبط سيارتين أخريين معدتين لتجهيزهما بمخازن سرية لنقل المواد المخدرة بهما، ومبالغ مالية من حصيلة عمليات الاتجار يقدر إجماليها بما يُقارب مليون جنيه، وعدد كبير من الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي.