ليفربول ضد فياريال.. تعادل سلبي في الشوط الأول وسط تألق صلاح "صور"

حسم التعادل السلبي أحداث الشوط الأول من مباراة فريق ليفربول الإنجليزي ضد نظيره فياريال الإسباني المقامة حاليا على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي للمباراة، وصنع فرصة رائعة في الشوط الأول لساديو ماني التي أهدرها بغرابة شديدة، كما سدد كرة قوية أعلى العارضة.

وجاء النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي للمباراة: حراسة المرمى: أليسون/ خط الدفاع: ترنت ألكساندر آرنولد - كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون/ خط الوسط: تياجو - فابينيو – هندرسون/ خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز

فيماء جاء تشكيل فياريال كالتالي: حراسة المرمى: جيرونيمو رولي/ خط الدفاع: باو توريس - راؤول ألبيول – بيرفس إستوبينان– فويث/ خط الوسط: كوكلين - إيتيان كابوي - داني باريخو/ خط الهجوم: جيوفاني لو سيلسو، دانجوما، تشكويزي.

ودخل ليفربول المباراة بحثاً عن النقاط الثلاث لبحث تأمين التأهل لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي خوفاً من مفاجآت فياريال الذي استطاع اقصاء كل من بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.

وتأهل نادي ليفربول الى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء بنفيكا البرتغالي بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين.

بينما صعد نادي فياريال الى الدور نصف النهائي بعد الفوز على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

وسبق ان التقيا الفريقين في الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي موسم 2015-2016 عندما فاز فياريال في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0، قبل أن يعود ليفربول ليتأهل الى الدور التالي بعد الفوز بثلاثية نظيفة في مواجهة العودة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز بين ليفربول ضد فياريال في المواجهتين، الطرف الآخر من بين مانشستر سيتي ضد ريال مدريد.

صلاح خلال اللقاء

صلاح يندب حظه

محمد صلاح