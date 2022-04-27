معلومات الوزراء يرصد التغيرات المتوقعة بعد شراء ماسك لـ تويتر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك بعنوان (تغريدات فى دوامة التغيير.. ماذا بعد شراء إيلون ماسك لتويتر؟"، يرصد فيه أبرز التحليلات والتغيرات المتوقعة بعد إتمام الصفقة المثيرة للجدل.





وأشار مركز المعلومات إلى أن إيلون ماسك وعد بتوفير مساحة أكبر لحرية التعبير على المنصة، بينما تتخوف منظمات حقوق الإنسان من تلك الخطوة؛ حيث سيؤثر غياب عمليات المتابعة وإدارة النشر على زيادة خطاب الكراهية.

وأوضح أن عملية شراء المنصة أعطت لتويتر صفة "الشركة الخاصة" بعد أن كان يتم تداول أسهمها بصفتها "شركة عامة"؛ لافتا إلى أن ذلك سينتج عنه حرية أكبر فى زيادة أرباح المنصة من الإعلانات بعيدا عن المعايير السياسية والأخلاقية.