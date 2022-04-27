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وأشار مركز المعلومات إلى أن إيلون ماسك وعد بتوفير مساحة أكبر لحرية التعبير على المنصة، بينما تتخوف منظمات حقوق الإنسان من تلك الخطوة؛ حيث سيؤثر غياب عمليات المتابعة وإدارة النشر على زيادة خطاب الكراهية.
وأوضح أن عملية شراء المنصة أعطت لتويتر صفة "الشركة الخاصة" بعد أن كان يتم تداول أسهمها بصفتها "شركة عامة"؛ لافتا إلى أن ذلك سينتج عنه حرية أكبر فى زيادة أرباح المنصة من الإعلانات بعيدا عن المعايير السياسية والأخلاقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معلومات الوزراء يرصد التغيرات المتوقعة بعد شراء ماسك لـ تويتر (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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