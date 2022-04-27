/694654/مسلسل-المشوار-الحلقة-26-ابنة-سيد-رجب-تكشف-سره-وظهور-خاص-لـ-عمرو-عبد-الجليل

مسلسل المشوار الحلقة 26 شهدت أحداث مثيرة ولافته للانتباه، بدأت بشجار بين ماهر -محمد رمضان- وزوجته ورد -دينا الشربيني- بسبب خروجها للحديقة والقبض عليها ولامته الأخيرة على تغير مكان الآثار دون علمها.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل المشوار الحلقة 26.

علي الطيب يعترف لثراء جبيل بسر والدها

اعترف عماد -علي الطيب- لطليقته سلمى -ثراء جبيل- بأن والدها سيد رجب يريد أن يرجعهما لبعضهما حتى يحصل منه على مال خاص بالتجارة في الآثار، وعلى الجانب الآخر، علم ابن وجيه -أحمد كمال- أن الآثار تخص والده وهدده أنه سيتصرف من نفسه إذا لم يحل الأمر.

محمد رمضان يعلم بعمل كمال عند بيومي فؤاد

واجهت سلمى والدها سيد رجب و ماهر بما علمته حول تجارة الآثار ولكن الاثنان أنكرا، وعلى الجانب الآخر علم ماهر من سعيد -محمود الليثي- أن كمال قريبه يعمل عند راشد -بيومي فؤاد- محامي وجيه فتسلل الشك لقلبه.

أول ظهور لعمرو عبد الجليل

طلب ماهر من سعيد أن يجد له مكان آخر ليقيم فيه هو وزوجته وابنه خاصةً وأن البيت الذي يسكن فيه هو من تدبير كمال، فذهب سعيد إلى عمرو عبد الجليل واقترح عليه أن يقيموا عنده حتى يعلموا بماكن الآثار ويتحصلوا عليها لتنتهي بذلك أحداث الحلقة 26 من مسلسل المشوار.

تعرض قناة dmc مسلسل "المشوار" بشكل حصرى طوال أيام شهر رمضان في تمام الساعة 8 مساءً حيث يجسد محمد رمضان ودينا الشربينى دور زوجين، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وتكشف الأحداث حكاية "ماهر" الذى يجسده محمد رمضان وزوجته ورد "دينا الشربينى" مع توالى الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان ، دينا الشربيني ، بيومي فؤاد ، أحمد مجدي ، أحمد صفوت ، أحمد كمال ، محمود الليثي ، ندى موسى ، محمد عبده كارولين خليل ، ثراء جبيل ، حنان يوسف ، سارة عبد الرحمن ، محسن. منصور ، سما إبراهيم ، وتأليف محمد فريد ، وإخراج محمد ياسين ، وإنتاج “ميديا ​​هوب سعادة – جوهر”.