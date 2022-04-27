/694653/منال-هلال-التكليفات-الرئاسية-تؤكد-على-استمرار-المسيرة-الناجحة-للجمهورية-الجديدة-الراسخة-بالقانون-والعلم-والعمل

قالت النائبة منال هلال عضو مجلس النواب عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن قرارات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية جاءت بمثابة رسالة طمأنة لكافة اطياف المجتمع المصري وفي الوقت ذاته اعلان عن بداية مرحلة جديدة من التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة القائمة على العلم والعمل واحتواء كافة ابناء المجتمع واستيعاب الاختلافات تحت مظلة راسخة من القانون وتعظيم مصلحة الوطن العليا موضحه ان تكليفات الرئيس تؤكد على استمرار المسيرة الناجحة للدولة المصرية من اجل اقامة الجمهورية الجديدة القوية الراسخة بالقانون والعلم والعمل.

دوت الخليج

منال هلال: التكليفات الرئاسية تؤكد على استمرار المسيرة الناجحة للجمهورية الجديدة الراسخة بالقانون والعلم والعمل

وأكدت النائبة منال هلال في تصريحات لتحيا مصر، أن تكليفات الرئيس راعت كافة نواحي الحياة في المجتمع المصري فعلى نطاق الشمول المجتمعي والاقتصادي راينا التكليف الخاص بسداد مديونية الغارمات والغارمين كاجراء يهدف الى لم شمل العديد من الاسر اللاتي واجهتهن بعض العقبات في تسديد المديونيات الخاصة بهم .

وأشارت عضو تنسيقية الاحزاب والسياسيين الي انه في اطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ الاستقرار السياسي ودعم الحوار بين كافة اطياف المجتمع ، كان تكليف سيادة الرئيس لإدارة المؤتمر الوطني للشباب للتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلىه شخصياً، ليعكس حرصه على الاستماع لكافة وجهات النظر والتي تهدف جميعها بتنوعها لاثراء الحوار بين ابناء الوطن ودعم المشاركة البناءة من اجل ايجاد افضل الحلول للتحديات التي تواجه الوطن خلال المرحلة القادمة .