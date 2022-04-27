/694649/الحلقة-26-مسلسل-يوتيرن-ريهام-حجاج-ترفض-العودة-لطليقها-وتمنع-خالد-من-الهروب

شهدت الحلقة 26 مسلسل يوتيرن الكثير من الأحداث المهمة والمؤثرة حيث طلب يوسف وهو أيمن قيسوني طليق يارا التي تلعب شخصيتها الفنانة ريهام حجاج عودتها له.

دوت الخليج يرصد أحداث الحلقة 26 مسلسل يوتيرن

الحلقة 26 مسلسل يوتيرن

بدأ مسلسل يوتيرن الحلقة 26 بذهاب ياسر وهو محمود حجازي الذي يقدم شخصية شقيق يارا، إلى يوسف ليكشف له خطط طليقته سارة وهي نانسي صلاح التي تريد أن تخدعه بحملها وذلك عقب أن طلبت منه أن يزور لها شهادة بحملها من يوسف.

وطلب يوسف وقتها من ياسر وهو محمود حجازي أن يقنع شقيقته بالعودة له ومقابل ذلك سيشاركه في المستشفى، وفي الوقت نفسه يحاول خالد ابنة خالة يارا وهو الفنان كريم قاسم، يواصل ترتيبه للهرب خارج مصر بالأموال التي سرقها من زوجته هدى التي تقدم شخصيتها الفنانة عبير صبري وابنة خالته يارا.

مسلسل يوتيرن الحلقة 26

بينما ظهرت يارا خلال الحلقة الجديدة ترفض العودة ليوسف وهو أيمن قيسوني وكانت الحلقة الماضية شهدت مواجهة يارا وهدى لخالد وهو كريم قاسم وهو كريم قاسم وذلك بوجود شوقي الذي يقدم شخصيته الفنان محمود حافظ الذي أتفق معه لتدبير الحادث الذي قلب حياة يارا.

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ويشار أن مسلسل يوتيرن حقق نجاحا كبيرًا منذ بدء عرضه في رمضان ويأتي مواعيد عرض مسلسل يوتيرن عبر شاشة قناة cbc الفضائية مع القناة الأولى بالتلفزيون المصري في تمام الساعة 6:15 مساءً، وبعده الساعة الثامنة يعرض عبر شاشة قناة المحور، والسعة 10:30 عبر شاشة قناة ON وعلى شاشة قناة الحياة الفضائية أصلا في تمام الساعة 11:30 مساءً.

ويضم مسلسل يوتيرن في بطولته بجانب الفنانة ريهام حجاج، كوكبة كبيرة من النجوم مثل كريم قاسم، ونانسي صلاح، والفنان الكبير توفيق عبد الحميد، وعبير صبري، ومحمود حجازي، وصفاء الطوخي، محمود حجازي، أيمن القيسوني، ونورهان، وعبير منير، وهلا السعيد وآخرين، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، ومن إنتاج جمال العدل، والإخراج لـ سامح عبد العزيز.