/694659/البنك-الأهلي-المصري-يوضح-تفاصيل-الشهادة-الذهبية-وفوائدها

كشف البنك الأهلي المصري عن تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية مدتها وفوائدها، وكيفية شرائها. خاصة أن عملاء البنك الأهلي المصري حريصون على شراء شهادات. ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن شهادات الادخار من البنك الأهلي المصري.

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