ينشر دوت الخليج فوائد بنك مصر على أهم 5 شهادات ادخار يقبل على شرائهم المواطنين. ويوضح تفاصيل كل شهادة ادخار من بنك مصر على حدا. والعائد السنوى أو الشهري الذي يصرف عليها. خاصة أن بنك مصر من أبرز البنوك الذي تقدم شهادات ادخار مناسبة لمختلف الفئات.

شهادات الادخار من بنك مصر يرصد دوت الخليج فوائد شهادات الادخار من بنك مصر وتفاصيلها على النحو التالي: شهادة القمة أجل 3 سنوات نسبة الفائدة 11% سنويا، ويصرف العائد عليها شهريا.

ثابتة على مدار أجلها.

يبدأ شراؤها من أول ألف جنيه ومضاعفاته دون حد أقصى. شهادة أجل 5 سنوات (ذات عائد ثابت) نسبة الفائدة 9% سنويا.

يصرف العائد شهريا.

يبدأ شراؤها من أول 1200 جنيه دون حد أقصي للشراء. شهادة أجل 5 سنوات (ذات عائد ثابت) نسبة الفائدة 9.5% سنويا.

يصرف العائد سنويا ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه دون حد أقصي للشراء. شهادة أجل 7 سنوات (ذات عائد ثابت) نسبة الفائدة 9.7% سنويا، ويصرف العائد شهريًا.

يبدأ شراؤها من 750 جنيه دون حد أقصى للشراء. شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي لمدة 5 سنوات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوائد بنك مصر على أهم 5 شهادات ادخار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.