/694655/بنك-المصرف-المتحد-يوفر-قرض-للموظفين-بأسعار-تنافسية-وتسهيلات-كثيرة

أعلن بنك المصرف المتحد عن توفير قرض للموظفين جديد بأسعار تنافسية تبدأ من 13.5% متناقصة سنويا وتسهيلات مختلفة لجميع عملاء بنك المصرف المتحد سواء من ذوي الدخول الشهرية بتحويل راتب أو بدون تحویل، لذلك يقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن قرض بنك المصرف المتحد للموظفين والأوراق المطلوبة للتقديم.

قرض الموظفين بنك المصرف المتحد 2022 - الحد الأدنى للقرض 10000 جنيه. - الحد الأقصى للقرض 750 ألف جنيه بضمان تحويل المرتب، 350 ألف جنيه بدون تحویل. - مدة التمويل تصل إلى 8 سنوات بضمان تحويل المرتب، 7سنوات بدون تحویل. - سعر فائدة تنافسي يبدأ من 13.5%في حالة تحويل الراتب. - سعر فائدة تنافسي يبدأ من 16% في حالة عدم تحویل الراتب. شروط الحصول على قرض الموظفين من بنك المصرف المتحد 2022 ألا يقل الحد الأدنى لدخل المتقدم للقرض عن 2500 جنيه.

ألا يقل السن عن 21 سنة في بداية مدة القرض ولا يزيد عن 60 سنة.

الحد الأدنى للدخل 2500 جنيه في حالة تحويل المرتب، 4000 جنيه في حالة عدم التحويل.

ألا يقل الحد الأدنى لمدة عمل المقترض عن عام بالوظيفة الحالية. الأوراق المطلوبة للتقديم على قرض بنك المصرف المتحد تتحدد الأوراق المطلوبة للتقديم على قرض بنك المصرف المتحد على النحو الآتي: في حالة موظفي الحكومة • بطاقة الرقم القومي سارية. • إيصال مرافق حدیث (كهرباء - ماء - غاز...). شهادة مفردات مرتب شهرية أو سنوية مدعمة بختم النسر أو ختم الجهة الحكومية. في حالة موظفي القطاع الخاص • شهادة معتمدة من جهة العمل توضح (الوظيفة / تاریخ التعيين / نوع التعاقد مفردات المرتب). • کشف حساب بنكي يوضح إضافة الراتب لآخر 3 أشهر أو شرائط قبض لآخر 3 أشهر في حالة عدم توافر كشف الحساب.

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