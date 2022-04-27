/694652/البنك-العربي-الأفريقي-يوفر-قرض-السيارة-بمقدم-10-فرصة-لا-تتعوض

يقدم البنك العربي الأفريقي قرض السيارة لعملائه بمقدم يصل 10% لدعمهم في تلبية احتياجاتهم. مما يجعلهم يتساءلون عن تفاصيل قرض السيارة من البنك العربي الأفريقي وشروطه وإمكانية التقديم عليه. لذلك قرر دوت الخليج تقديم كافة التفاصيل عن قرض البنك العربي الأفريقي لشراء سيارة.

تفاصيل قرض البنك العربي الأفريقي لشراء سيارة تمويل يصل مليون و 500 ألف جنيه كحد أقصى. ومرونة في السداد تصل إلى 84 شهرًا ما يقارب من 7 سنوات. مقدم يبدأ من 10% من قيمة السيارة. تأمين مجاني على الحياة طوال فترة التمويل. تقديم مجموعة متنوعة من شركات التأمين للاختيار من بينها. شروط قرض السيارة من البنك العربي الأفريقي فتح حساب في البنك العربي الإفريقي الدولي. صورة من بطاقة الرقم القومي السارية. آلا يقل السن عن 21 سنه وألا يزيد عن 64 سنة عند تاريخ انتهاء التمويل. يجب أن يكون العميل قد تم تعيينه على الأقل لمدة 6 أشهر في المكان الحالي الذي يعمل به.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك العربي الأفريقي يوفر قرض السيارة بمقدم 10%.. فرصة لا تتعوض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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