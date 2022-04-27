محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض «العيد فرحتنا» بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - وقال فودة، فى تصريحات صحفية، خلال الافتتاح، إن المعرض أقيم بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، بالتعاون مع مديرية التموين، والغرفة التجارية، موضحا أن المعرض يوفر أنواعا مختلفة من الكعك والبسكويت وحلويات العيد بأسعار مخفضة وأيضا الملابس والأحذية بأسعار مقبولة للمواطنين.
ووجه المحافظ بضرورة التوسع فى تلك المعارض بجميع مدن المحافظة واستمرارها طول العام، لتوفير السلع للمواطنين ومحاربة جشع التجار وضبط الأسعار.
وحضر الافتتاح أيمن الشريف السكرتير العام، والمهندس أحمد الإسكندرانى السكرتير العام المساعد، والمهندس هانى رضا رئيس مدينة طور سيناء، والمحاسب سامى عبد القادر وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وهشام خضير رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.
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