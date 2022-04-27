خاص لـ دوت الخليج.. السكة الحديد: تشغيل 188 قطارا لنقل المسافرين فى العيد

جدة - نرمين السيد - وقال المهندس محمد حنفى، رئيس الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات لسكك حديد مصر، لـ دوت الخليج إنه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير الخدمات المقدمة للركاب، ووفقًا لرؤية وزارة النقل، فإنه تم الدفع بقطارات أخرى لتشغيل رحلات إضافية لنقل المسافرين، وسيتم تشغيل 188 قطارا يوميا، حيث توفر حوالى 180 ألف مقعد للركاب. وأشار رئيس الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات بسكك حديد مصر، إلى أن الهيئة قامت بعدة إجراءات منها زيادة منافذ بيع التذاكر، وزيادة الشبابيك بالمحطات للركاب، وتيسير عمليات حجز التذاكر للمسافرين.

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