/694648/محافظ-الإسكندرية-يأمر-بإيقاف-مسئول-الإشغالات-بحي-المنتزة-ثانى

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال إزالة الإشغالات والتعديات أسفل كوبري المندرة بنطاق حي المنتزة ثان.

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وجاء ذلك بعد إصدار المحافظ توجيه لحى المنتزة ثان برئاسة الأستاذة هدى أبو كليلة بإنشاء نقطة ثابتة لمنع تواجد الاشغالات مرة أخرى بالتنسيق مع مرور الإسكندرية.

الحلول المؤقتة لحين تنفيذ المخطط الاستراتيجي

ياتى ذلك فى إطار الحلول المؤقتة لحين تنفيذ المخطط الاستراتيجي العاجل للمحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية.

وقال المحافظ أن تواجد هذا السوق العشوائي أسفل كوبري المندرة بهذا الشكل غير مقبول ولا يليق بمحافظة الإسكندرية.

نقطة ثابتة لمنع تواجد الاشغالات وذلك بالتنسيق مع مرور الإسكندرية.

وأضاف أنه تم إنشاء نقطة ثابتة لمنع تواجد الاشغالات وذلك بالتنسيق مع مرور الإسكندرية. لافتًا إلى أن النقطة الثابتة هي حل مؤقت لحين إنشاء سوق حضاري وتسكين الباعة الجائلين به وذلك على غرار السوق الحضاري الذي تم إنشاءه بمشروع تطوير ميدان محطة مصر، وذلك لخدمة أهالينا البسطاء من الباعة الجائلين وتنظيم تواجدهم بشكل حضاري.

وخلال التفقد؛ أمر المحافظ بإيقاف مسئول الإشغالات بحي المنتزة ثان عن العمل، ونقله من وظيفته، بالإضافة إلى تحويله للتحقيق الفوري. محذرًا أنه لا تهاون في حق المواطنين وحق الدولة، ولن نسمح بأي تقصير في العمل.