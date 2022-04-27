/694647/ضبط-2400-لتر-لبن-فرز-غير-صالح-للاستهلاك-الآدمي-ببني-سويف
كلف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، الدكتوره أمنية حسن، مدير الطب الوقائي، بتكثيف الرقابة علي المحلات بمناسبه عيد الفطر المبارك وشم النسيم، وذلك استمرارا لحملات مراقبة الأغذيه لضبط الاسواق
دوت الخليج
و قام فريق مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالفشن، بحملة على محلات المخبوزات الأفرنجيه والحلوي من العجين ومحال بيع الأسماك المدخنه والمملحة، وقد أسفرت الحملة خلال المرور على 8 منشات غذائية، وتم سحب 11 عينه متنوعة من كعك العيد ( بسكويت،كعك ،منين بالعجوي ) وسحب عينات من الرنجه واللحوم المجمده والاسماك المجمده ومنتجات اللحوم، ةتم تحرير 10 محاضر جنح صحية موزعين منهم 5 محاضر لمخالفتهم للقرار الوزاري 97 لسنه 1967 لعدم حمل شهادات صحيه ساريه المفعول، و 5 محاضر جنح لمخالفتهم للقرار الوزاري 96لسنه 1967 لعد استيفاء اشتراطات النظافه الصحية.
إعدام صندوق رنجه منتهي الصلاحية به 5 كيلو رنجه
كما تم ضبط وإعدام صندوق رنجه منتهي الصلاحية به 5 كيلو رنجه وتم اعدامه وضبط 2 لتر عصائر بهم شوائب واضحه وغير صالح للاستهلاك الادمي وتم إعدامهم
سيارة لبن فرز تحمل 2400 لتر لبن فرز بداخل 12 برميل كل برميل معبأ 200 لتر لبن فرز غير مسموح بتداوله
كما تم ضبط سيارة لبن فرز تحمل 2400 لتر لبن فرز بداخل 12 برميل كل برميل معبأ 200 لتر لبن فرز غير مسموح بتداوله وغير نظيف وبه شوائب وغير محتفظ بخواصه الطبيعه بالاضافه ان البراميل غير مخصصه لنقل الالبان والسياره غير مبرده مخالفا القانون 132 لسنه 1950 والقانون 10 لسنه 1966 وحرر المحضر اللازم بمعرفتنا والعرض علي النيابة. .
وتمت الحمله تحت اشراف الدكتور هاني عبدالنبي، مدير الإدارة، والدكتور احمد حجازي، مدير القسم الوقائي، بمشاركة محمد محمود احمد، مراقب اول الأغذية، وحمدي عاشور، ومحمد عبدالقادر ، وشعبان ربيع، مفتشو الأغذية.
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