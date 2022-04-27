/694645/علاء-مرسي-ضيعتي-تاريخي-بغبائي-في-الإدارة-وبحثت-عن-الظهور-في-افلام-المقاولات

حل الفنان علاء مرسي ضيفا على برنامج العرافة تقديم الاعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، تحدث خلالها عن اموره الشخصية وانفعلاته الدائمة التي يقوم بها .

دوت الخليج

حل الفنان علاء مرسي ضيفا على برنامج العرافة تقديم الاعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، تحدث خلالها عن اموره الشخصية وانفعلاته الدائمة التي يقوم بها .

وخلال الحلقة تحدث الفنان علاء مرسي عن افلام المقاولات ، منوها انها تسببت بتضييع تاريخه، لانه كان يشارك من اجل البحث عن الظهور معقبا على الرغم من ذلك كان أقصى أجر حصلت عليه من هذه الأعمال لا يتجاوز 400 ألف جنيه

وأضافالفنان علاء مرسي خلال ظهوره مع الاعلامية بسمة وهبة المذاع على قماة المحور، أنه تسبب في ضياع تاريخه بسبب غباء ادارته وهذا حدث ما حدث مع فنانين عظماء امثال محمود المليجي

علاء مرسي: ضيعتي تاريخي بغبائي في الادارة.. وبحثت عن الظهور في افلام المقاولات

واستطرد الفنان علاء مرسي أن محمود المليجي على الرغم من موهبته الكبيرة الا انه لم يتصدر المشهد الفني، وعلى النقيض كان يوجد الفنان فريد شوقي حيث كان الاكثر في الذكاء وفي إدارة موهبته