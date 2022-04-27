/694644/الأسرة-المصرية-تواصل-مسيرتها-بالجيزة-بافتتاح-المعرض-الـ59-بمنشأة-القناطر-بإشراف-مستقبل-وطن

قال الدكتور محمود الخطيب، أمين حزب مستقبل وطن بمركز منشأة القناطر، إنه بالتعاون مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب عن دائرة منشأة القناطر النائب علاء ناجي والنائب علي سماح عضوا مجلس النواب والنائب أحمد شراني عضو مجلس الشيوخ، وتحت إشراف إشراف أمانة شئون المشروعات بمحافظة الجيزة والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع الجيزة، تم افتتاح المعرض رقم 59 للأسرة المصرية وسط إقبال كبير من أهالي قرى المركز مع قرب حلول عيد الفطر المبارك مع إنخفاض الأسعار بالمعرض بشكل ملحوظ .

دوت الخليج «مستقبل وطن» يواصل مسيرتها بالجيزة بافتتاح المعرض الـ59 بمنشأة القناطر شهدت منشأة القناطر افتتاح المعرض رقم 59، وذلك استكمالًا لسلسلة معارض الأسرة المصرية التي تقام تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب محمد كمال مرعى أمين المشروعات بالأمانة المركزية للحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية وأمين التنظيم بالمحافظة والمهندس أحمد العدل أمين مشروعات الحزب بالمحافظة. ويقام المعرض التاسع والخمسين للأسرة المصرية بمحافظة الجيزة فى إطار خطة امانة شؤون المشروعات بالجيزه بقيادة المهندس أحمد العدل لتنظيم سلسلة معارض بأنحاء محافظة الجيزة للتخفيف على المواطنين. ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.

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