/694643/كل-حاجة-حلوة-في-حياتي-سببها-عامر-منيب-والمهرجانات-موضة-وانتهت-تصريحات-قوية-لـ-عمرو-مصطفى

فجر الملحن والمطرب عمرو مصطفى عدد من التصريحات النارية خلال حلوله ضيفًا على برنامج حبر سري المذاع عبر قناة القاهرة والناس الفضائية.

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج ملخص تصريحات عمرو مصطفى في برنامج حبر سري.

تصريحات نارية للملحن عمرو مصطفى

• مفيش حد من المطربين انتشر عالميا

• ألحاني اللي انتشرت عالما مش المطرب

• مبقاش ليا عزيز وغالي

• كمان 4 سنين هبقى أهم مطرب في الوطن العربي دا وعد

• أنا أسطورة الجيل

• مقولتش أني هتجوز نوال الزغبي أنا أكتر واحد بيحب مراته

• امسحي تاريخي مع عمرو دياب وعامله بلوك

• بعمل ألبوم هيذكره التاريخ

• طبيعتي مش هادئ

• محمد رحيم أفضل في التلحين من محمد حماقي وتامر عاشور

• أفضل شاعر أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة

• هاني شاكر قالي أن في التلحين عندي مخزون مكنش قصده مغنيش

• صوتي حلو وجامد جدا

• إليسا وأصالة ونانسي عجرم ليهم فضل عليا وأكتر ناس وقفت جمبي في وفاة أمي

• مبخافش من المفاجأت

• الكلام هو اللي جابني وراء

• صراحتي الزيادة عن زمايلي خسرتني نفسيًا

• الملحن مينفعش يبقى منافق لكن المطربين بيبقوا منافقين عادي

• كلامي في ثورة 25 يناير مخسرنيش ومندمتش عليه

• أصدقائي المقربين ليا هم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة

• جريمة في حق الفن المصري أن أغنية بنت الجيران تنجح

• أنا بعتذر لنفسي عن أني اتاخرت في الغناء وعملت تاريخ لناس بوظوه

• عامر منيب أول واحد حببني في الوسط الفني وعلمني ازاي اتعامل مع الناس

• كل حاجة حلوة في حياتي عامر منيب سببها

• فخور بمصر دلوقتي واللي حاصل فيها

• الثقافة في مصر مش هترتقي بالمهرجانات والتراب

• المهرجانات موضة وانتهت خلاص

مسيرة عمرو مصطفى الفنية

استطاع عمرو مصطفى أن يصل للعالمية بألحانه التى غزت العالم، وتمت ترجمتها فى عدة بلدان منها تركيا وإسبانيا وفرنسا واليونان والهند والمجر وإيطاليا وروسيا وبلغاريا ووإيران وباكستان.

وخلال مسيرته الفنية المميزة حصل على العديد من الجوائز العالمية، منها جائزة EMI لأفضل الألبومات مبيعا فى الشرق الأوسط لعام 2008، عن ألبومه "علامة فى حياتك"، كما حصلت أغنية "يوم ورا يوم" من ألحانه على جائزة "ورلد ميوزيك أوارد".

كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسى عن مجمل أعماله الوطنية، خلال مؤتمر الشباب، الذى عقد بشرم الشيخ عام 2016، وجاء تكريم عمرو مصطفى، عن مجهوداته الفنية وتكريس جهوده فى خدمة الأغنية الوطنية.