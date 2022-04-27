/694641/مسلسل-بطلوع-الروح-الحلقة-12-منة-شلبي-تقع-في-قبضة-داعش

تعرض شاشة قناة mbc مصر الفضائية بعد قليل مسلسل بطلوع الروح الحلقة 12 التي ستشهد تصاعد مثير في الأحداث بعد أن نجحت منة شلبي في الهروب من منزل الضيافة.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل بطلوع الروح الحلقة 12

مسلسل بطلوع الروح الحلقة 12

وقعت منة شلبي في بداية مسلسل بطلوع الروح الحلقة 12 في قبضة داعش خلال محاولتها إنقاذ ابنها من الموت وعلى الجانب الآخر تم تحرير زوجها من الأسر في هجوم لداعش على معسكر لقوات سوريا الديمقراطية.

وأخذت الأحداث منحى خطير بعدما وقع نجلها سيف من على مقعد مما تسبب في دخوله في نوبة تشنجات بسبب إصابته بمرض الهيموفيليا لتضطر منة إلى الخروج من مخبئها.

وبعد ذلك توجهت إلى المستشفى لإنقاذ ابنها بعد سقوطه إلا أن تلك المحاولة كان ثمنها وقوعها في قبضة لواء الخنساء مرة أخرى.

مسلسل بطلوع الروح الحلقة الثانية عشرة

وينتظر الجمهور الأحداث في الحلقات المقبلة مشاهدة ما سيحدث بعد تصاعد كبير في الأحداث بجانب تمكن غزوة لداعش من تحرير أكرم وهو الفنان محمد حاتم زوج روح التي تقدم شخصيتها الفنانة منة شلبي وكان زوجها مسجون لدى قوات سوريا الديمقراطية وقت هجوم الأكراد على الرقة، ورفض الأمير عمر وهو الفنان أحمد السعدني الزواج من أم جهاد وهي الفنانة إلهام شاهين بعد خبر العثور على روح.

يذكر أن مسلسل بطلوع الروح بينتمي لنوع الدراما والغموض والإثارة وتدور الأحداث خلال 15 حلقة مستوحى من أحداث حقيقة يدور حول روح وهي منة شلبي التي يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر لداعش الإرهابي في سوريا، وبعد ذلك تحاول الهرب لينتهي بها المطاف في معسكر للهاربات من التنظيم الإرهابي.

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ووقتها تصبح العودة إلى مصر حلم بعيد بالنسبة لها والعمل يضم في بطولته مجموعة من النجوم مثل محمد حاتم، أحمد السعدني، منة شلبي، إلهام شاهين، وآخرين والعمل من إخراج كاملة أبو ذكري وتأليف محمد هشام عبية، ويعرض المسلسل يوميًا عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية في تمام الساعة التاسعة مساءً.