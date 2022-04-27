/694640/النائب-حسين-خضير-قرارات-الرئيس-السيسي-تعزز-مبادئ-الديمقراطية-وتدفع-بعجلة-التنمية-الاقتصادية

قال النائب حسين خضير عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مهمة من حيث التوقيت والدلالات حيث تؤكد أن مصر تسع للجميع دون تمييز، ودليل على حرص القيادة السياسية على النهوض بمصر على جميع المستويات في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

دوت الخليج

النائب حسين خضير: قرارات الرئيس السيسي تعزز مبادئ الديمقراطية وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية

وأضاف «خضير» أن توجيهات الرئيس السيسي بإدارة حوار وطني بين الأطياف السياسية الحزبية والشبابية، إضافة إلى إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، له دلالات كبيرة تعكس نية القيادة السياسية للسير نحو بناء العملية الديمقراطية وتعزيز تكامل الرؤى الوطنية، حتى وإن اختلفت وجهات النظر، وهو ما يؤكد أننا نعيش في بلد قائم على مبدأ التشارك.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن بعض القرارات الاقتصادية التي أصدرها الرئيس السيسي وعلى رأسها تكليف الحكومة بشأن زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية النشاط الإقتصادي، وهو أمر يدفع عجلة التنمية إلى الأمام ويسهم في زيادة معدلات النمو، فضلًا عن قرار توطين الصناعات الوطنية، والذي سينعكس بالإيجاب على المنتج الوطني، ويوفر احتياجات السوق المحلية وبالتالي توفير العملة الصعبة.

كما أكد عضو مجلس الشيوخ، أن تكليف الحكومة باستكمال مديونية الغارمين والغارمات، يؤكد حرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ودليل على اهتمام الرئيس السيسي بمواصلة عمل برامج الحماية الإجتماعية.