/694635/تعرف-على-إجراءات-وزارة-العدل-الجديدة-لتيسير-التسجيل-العقاري

صدر عن مصلحة الشهر العقاري اليوم منشورا فنيا رقم 14 لسنة 2022 إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق، يتعلق بتيسير إجراءات الشهر للعقارات القائمة، حيث تكليف وزارة العدل مصلحة الشهر العقاري بتيسير الإجراءات الشهر للعقارات القائمة بالفعل، من خلال الإكتفاء بتقديم ما يثبت أن العقار أو الوحدة محل التعامل سبق أن صدرالترخيص لها متى كان هذ العقار أو الوحدة مقاما بعد نفاذ أحكام القانون رقم 25 لسنة 1992 الصادر في 1/ 6/ 1992، وفيما عدا ذلك يلزم تقديم شهادة تفيد عدم وجود مخالفات أو تقديم قرارات التصالح على المخالفات بالنسبة للعقارات غير المرخصة.

دوت الخليج ونرصد في السطور التالية القرار الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والذي جاء كالتالي: تعرف على اجراءات وزارة العدل الجديدة لتيسير اجراءات التسجيل العقاري “إلحاقا بالمنشور الفني رقم 24 المؤرخ 8 / 9/ 2020 بشأن الإمتناع عن السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه، تفيد عدم وجود أي مخالفات قبل البدء في إجراءات تسجيل كل عقار.. وتضمن القرار ايضا إخطار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقار ي والتوثيق رقم 5629 المؤرخ في 30 / 3/ 2022 بشأن تكليف مصلحة الشهرالعقاري والتوثق ضرورة الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات قبل البدء في إجراءات تسجيل كل عقار”. ونص القرار ايضا على أنه على ضوء ما اتضح من التطبيق العملي تعذر إنهاء إجراءات الشهر العقاري لغلبة الطلبات المقدمة نتجة لصعوبة إجراءات المعاينة بواسطة وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات أو أجهزة المدن العمرانية الجديدة.

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