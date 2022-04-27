نقيب الأشراف: تكريم الرئيس السيسي لحفظة كتاب الله يؤكد أن أهل القرآن في رعايته وعنايته

هنأ محمود الشريف نقيب الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بذكرى ليلة القدر، وقال أن حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تكريم حفظة القرآن يؤكد أنه مع القرآن الكريم وأن أهل القرآن في رعايته وعنايته.

وأكد نقيب الأشراف في تصريحات على هامش مشاركته في احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى ليلة القدر، أن خدمة القرآن وإكرام أهله وتجويد طباعته كل ذلك من تعظيم شعائر الله، موجهًا الشكر لوزارة الأوقاف على اهتمامها ورعايتها لحفظة القرآن الكريم.

وقال نقيب الأشراف، إن القرآن الكريم كتاب نور، وكتاب هداية، وكتاب رحمة، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن تمسك به هُدي إلى صراط مستقيم، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): ( تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ الله وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ).

ودعا نقيب الأشراف المولى عز وجل، أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات، وأن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

وكرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بعض الفائزين بالمسابقة الـ28 لحفظ القرآن الكريم، بالفرع الأول بحفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن، في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، التي عقدت بمركز المنارة للمؤتمرات.