شكري يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزيرة خارجية كندا لدعم سُبل التعاون المشتركً

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 27 إبريل الجاري، اتصالاً هاتفيًا من وزيرة خارجية كندا "ميلاني جولي"، حيث تناول الجانبان سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين مصر وكندا في العديد من المجالات، فضلاً عن آخر التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أشارا خلال الاتصال إلى التحسن المُستمر في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتيّن، حيث أعرب الوزير شكري عن تطلع مصر لاستمرار تطوير العلاقات على كافة المستويات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق لمجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلي أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة.