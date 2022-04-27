التموين: فتح المجمعات الاستهلاكية خلال أيام عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المجمعات الاستهلاكية التابعة لها ‏ستعمل خلال عطلة عيد الفطر المبارك دون انقطاع لتوفير كل احتياجات ‏المواطنين من السلع الأساسية والتموينية.





وذكرت الوزارة -فى بيان اليوم الأربعاء- أن وزير التموين ‏والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى وجه الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية وطرحها بكميات وأسعار مناسبة بالإضافة إلى كل مستلزمات عيد الفطر ‏المبارك من كحك، بسكويت، رنجة، وأسماك مملحة ‏بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وبتخفيضات تصل إلى 30%.

وأضافت أنه وفق تقرير الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية حول صرف الاستعاضات لمنافذ صرف ‏السلع التموينية خلال فترة العيد، فإن شركتى ‏الجملة (المصرية - العامة) ستفتح مخازنهما بنسبة 30% ‏يوميا خلال إجازة عيد الفطر المبارك لاستكمال صرف ‏المنظومة التموينية لشهر مايو واستلام السلع، كما سيتم فتح جميع فروع الجملة اعتبارا من يوم الجمعة ‏الموافق 6 مايو المقبل، بالإضافة إلى فتح مقار إدارات البيع.. ونوهت بأن كل شركة ستقوم بعمل غرفة عمليات ‏مركزية لمتابعة صرف الاستعاضات وفتح المخازن أيضا.

وفى نفس السياق، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى إلى أن المخابز ستعاود فتح أبوابها أمام المواطنين من أول أيام العيد، كما كانت قبل شهر ‏رمضان المبارك.. مشيرا إلى صرف ثلاثة أيام عمل بكل مخبز ‏من الدقيق حرصا من الوزارة على توافر كل احتياجات ‏المواطن من الخبز المدعم.‏

من جانبه، قال المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال إنه تم إنشاء غرفة عمليات ‏مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة عمل ‏المخابز وصرف السلع التموينية وتوافر السلع خلال إجازة عيد ‏الفطر المبارك، وغرفة عمليات فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن المصيلحى شدد على ضرورة تسيير ‏حملات يوميا على كل الأنشطة التموينية والأنشطة التجارية ‏للتأكد من الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بالبيع.

ولفت كمال إلى ‏أن أول وثانى أيام العيد إجازة بكل مواقع استلام الأقماح ‏المحلية على أن تعود للعمل ثالث أيام العيد واستلام الأقماح ‏من الموردين والمزارعين.