الداخلية تنظم ندوة دينية للمجندين بقطاع الحماية المجتمعية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتحدث الشيخ أحمد الصباغ عن فضل شهر رمضان المبارك للارتقاء بالمستوى الفكرى والوعى الدينى لدى المجندين، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الخاصة بالمفاهيم الصحيحة وسماحة الدين الإسلامى ووسطيته، وأهمية التحلى بالفكر الواعى المستنير والإنتماء الحقيقى للوطن.

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