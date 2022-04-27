مسجد الإمام الحسين.. رحلة بناء إيمانية فى قلب قاهرة المعز (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف التالى افتتاح الرئيس السيسى للمسجد بعد تطويره. واهتمت القيادة السياسية بتطوير مسجد الحسين ضمن مشروع «القاهرة التاريخية» حيث أكد الرئيس حرصه على عدم الاقتراب من الأثر عند تطوير المسجد وشملت عمليات التطوير الأخيرة أرجاء المسجد من أرضيات وحوائط وأسقف، واحتل منذ بنائه قبل 866 عاما مكانة خاصة فى قلوب المصريين.

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