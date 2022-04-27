/694639/رد-فعل-صادم-لـ-حسن-أبو-الروس-بعد-اكتشاف-مقلب-رامز-جلال

حل الفنان حسن أبو الروس ضيف الحلقة الـ 26 من برنامج رامز موفي ستار الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية وشهدت الكثير من المواقف المثيرة والكوميدية والمرعبة أيضًا.

دوت الخليج يرصد رد فعل حسن أبو الروس على مقلب رامز جلال

رد فعل حسن أبو الروس

جاء رد فعل الفنان حسن أبو الروس على مقلب رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار صادمًا حيث جرى على رامز بعد اكتشاف المقلب واحتضنه وقال له: “كدة تعمل فيا كدة يا رامز يا جلال أنا هوريك”.

وقال حسن أبو الروس: “كان حلم حياتي أقابل رامز جلال”، وكانت قد شهدت الحلقة صراخ وانهيار حسن أبو الروس بسبب خوفه من المقلب.

وسخر منه الفنان رامز جلال في بداية الحلقة وقال عنه: “أرخم من أطلق الإفيه ودخيل على الوسط الفني ومجنون بيستظرف وشكليستك الوسط الفني وجايب رأس أسد شايل فيها حاجته ولابس بدلة رقص وشنب ديلر”.

موعد عرض برنامج رامز موفي ستار

يشار أن برنامج رامز موفي ستار يعرض يوميا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية في تمام الساعة 6.18 دقيقة ويعاد الساعة واحدة صباحا ويشار أن رامز جلال تمكن من خداع عدد كبير من النجوم في الفن والرياضة بمصر والوطن العربي حيث يقع في فخه عدد من النجوم والمشاهير .

من ضمنهم بيج رامي، صابرين ، نجلاء بدر، سنتيا خليفة ، بدر بانون ، محمد شريف، عبد الله الدوسرى، غادة عادل ، محمد أنور ، زيزو ، عمرو يوسف، هدي المفتي ، تارا عماد ، و سليمان عيد ومحمد محمود، و الفنان السعودي عبد الله السدحان، وآخرين.

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ويتعرض الضيوف خلال البرنامج للعديد من مطاردات سكان البحيرة بالدراجات وللعديد من الانفجارات والمواقف الصعبة خلال الهرب بالعربية، كما يخيفهم رامز جلال الذي يحل محل فان دام في الخفاء خلفهم بالسيارة بثعبان، وفي النهاية تتوقف العربة على حافة جسر معدني معلق فوق بحيرة فيها تمساح مخيف وتكاد تسقط به.