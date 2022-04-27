رعب وصراخ حسن أبو الروس في برنامج رامز موفي ستار

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تشهد حلقة الفنان حسن أبو الروس في برنامج رامز موفي ستار الكثير من الأحداث المثيرة والكوميدية بجانب الرعب والخوف الذي يشعر به ضيف الحلقة.

دوت الخليج يرصد لقطات من حلقة حسن أبو الروس ببرنامج رامز موفي ستار

انهيار حسن أبو الروس

ظهر الفنان حسن أو الروس يصرخ خلال مشهد الأكشن الذي يصوره مع النجم العالمي فاندام ولم يعلم أن هذا بسبب المقلب الخاص ببرنامج رامز موفي ستار، وظهر مرعوب ويصرخ.

وقال رامز جلال عن حسن أبو الروس: “هربان من مستشفى المجانين وغلطانين اننا جبناه البرنامج”، وسخر من ملابسه في بداية الحلقة وقال: “لابس بدلة رقص جايبها من صافينار وده شنب ديلر”.

حسن أبو الروس برنامج رامز موفي ستار

وكان الفنان رامز جلال قد سخر من حسن أبو الروس وقال: “المعادل المتطور من الخليل كوميدي ومجنون بيستظرف وأرخم من أطلق الإفيه ودخيل على الوسط الفني”.

يشار أن الفنان عمرو يوسف كان ضيف برنامج رامز موفي ستار الحلقة 25 التي عرضت أمس الثلاثاء عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية، وسيطر على الفنان عمرو يوسف حالة من الهدوء والثبات الانفعالي طوال حلقته بـ برنامج المقالب.

وقابل عمرو يوسف مقلب رامز جلال بالضحك والسخرية وفي نهاية الحلقة حذره من تعليقاته الساخرة وقت عرض البرنامج، حيث قال: "الحلقة عدت على خير لكن أن معرفش ممكن تعمل فيا اي بعد ما يتعرض البرنامج".

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وسخر رامز جلال من عمرو يوسف وقال: بالجسم ده، خيطى طقمين مع بعض! البت مش بتاخد مقاس كتاف، دى بتركب ستاير، نيش وافق قدامه أن بشفق عليها والله، وعندما طلب عمرو يوسف دخول الحمام علق رامز على هذا الوضع، قائلًا: "عندك كنبة صرف نفسك عليها”.

وعندما كانت تضع له السيدة بعض المكياج علق رامز على الأمر، قائلا: "واضح ان كندا منبها عليه محدش يحط ايده على بشرته البت مالحقتش تلمسه يا عيني".

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن أبو الروس مشاركته في بطولة مسلسل توبة للفنان عمرو سعد الذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية.