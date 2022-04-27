عمرو مصطفى عن الهضبة عمرو دياب:«عامله بلوك ومسحت تاريخي معاه»

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رفض الملحن والمطرب عمرو مصطفى الحديث عن الهضبة عمرو دياب مشيرًا إلى أنه قام بحظره من على حساباته على السوشيال ميديا.

دوت الخليج يرصد تصريحات الملحن عمرو مصطفى عن الهضبة عمرو دياب.

عمرو مصطفى يرفض الحديث عن عمرو دياب

قال عمرو مصطفى خلال حلوله ضيفًا على برنامج حبر سري المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية:«مسحت تاريخي مع عمرو دياب ومبفتكرلوش ذكرى ولا حلوة ولا وحشه وعامل بلوك".

خلاف عمرو مصطفى مع عمرو دياب

بدأت نجومية عمرو مصطفى بعد تلحينه 5 أغنيات للفنان عمرو دياب، وكان السبب فى حصول ألبوم الهضبة والذى حمل اسم "أكتر واحد بيحبك" على جائزة "ورلد ميوزيك أوارد".

اتخذ الملحن المصري، عمرو مصطفى، إجراء حادا تجاه الفنان المصري، عمرو دياب، وهو إنهاء تعاونه الفني معه بشكل مفاجئ بعد سلسلة من النجاحات.

وحظر مصطفى رقم عمرو دياب على هاتفه الذكي، كما أنه بعث برسالة إلى عدد من المقربين من دياب لتوصيلها إليه، والتي اختصر مضمونها بالقول له: "خللي عزيز الشافعي ينفعك.

وقع الخلاف بين عمرو مصطفى وعمرو دياب بعدما اتفقت إحدى شركات الاتصالات مع الأخير على تحضير أغنية وطنية جديدة لإذاعتها خلال عيد الأضحى، وعرض مصطفى على عمرو دياب تقديم لحن له لكي يُكتب عليه كلمات الأغنية، خاصة وأنه لم يسبق له تقديم أغنية وطنية مع دياب.

لكن فاجأ عمرو دياب الملحن عمرو مصطفى بأن الأغنية الوطنية التي سيقدمها ستكون من ألحانه هو، ومن كلمات تامر حسين، فما كان من مصطفى إلا أن رحّب بالفكرة وعرض عليه المساعدة في اللحن إذا احتاج لذلك، إلا أنه بعد طرح الأغنية عبر القنوات والمنصات الإلكترونية فوجئ عمرو مصطفى بأن عمرو دياب استغلّه ولم يطرح الأغنية من ألحانه، وإنما من ألحان الملحن عزيز الشافعي، الأمر الذي تسبب في غضب عمرو مصطفى وانفعاله على عمرو دياب في رسائل نصية.