عمرو مصطفى:«أنا أسطورة الجيل وكمان 4 سنين هكون أهم مطرب»

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دوت الخليج يرصد لقب عمرو مصطفى الذي منحه لنفسه ووعده للجمهور.

عمرو مصطفى يعلق على كوميك في رمضان

قال عمرو مصطفى خلال حلوله ضيفًا على برنامج «حبر سري» الذي يعرض على شاشة القاهرة والناس من تقديم أسما إبراهيم: "كوميك في رمضان دا بداية انتشاري وكما 4 سنين هكون أهم مطرب في الوطن العربي.. وأنا أسطورة الجيل"

قصة فيديو في رمضان للملحن عمرو مصطفى

انتشر مؤخرًا مقطع فيديو للفنان عمرو مصطفي تحت عنوان «في رمضان، في رمضان؟؟»، على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ينتقد أحد الأعمال الرمضانية منذ عدة سنوات.

تصدر الفنان عمرو مصطفي الترند على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتوتير، وهو ينتقد أحدي المشاهد في مسلسل كان ضمن أعمال الموسم الرمضاني في 2014، أي منذ سبع سنوات.

وكان مقطع الفيديو المنتشر، للفنان عمرو مصطفي، أثناء استضافة الإعلامي الراحل وائل الأبرشي له، مع الناقد طارق الشناوي، في في برنامج «العاشرة مساءًا» على قناة دريم، منذ سبع سنوات، مستنكرًا أحد المشاهد للفنانة عبير صبري في مسلسل «إمبراطورية مين»، وهو من بطولة الفنانة التونسية هند صبري، والفنان الراحل عزت أبوعوف والفنان محمد شاهين، والذي كان ضمن السباق الرمضاني لعام 2014.

وقال الفنان عمرو أثناء حلقة البرنامج، مستنكرًا مشهدًا للفنانة عبير صبري في المسلسل وهي تتحدث مع السيدة الأولي «من العين دي قبل العين دي» وهي تشير لمنطقة الصدر: «إن هذه الشخصيات عٌهر فني، وإنهم سبب فساد مصر«. وفي مداخلة هاتفية مع الكاتبة غادة عبدالعال، مؤلفة المسلسل، عبر البرنامج، اتهمها عمرو مصطفي وصناع المسلسل «بأنهم يفسدون المجتمع بحرية التعبير».

وعلقت الكاتبة على كلام الفنان عمرو مصطفي: «لو قصدنا تدمر اقتصاد مصر كنا تجاهلنا كل المشاكل التي توجد في مصر، ولن يُسلط أي أحد الضوء على سلبيات المجتمع، حتى لا يتم معالجتها».