رامز جلال يسخر من حسن أبو الروس: «لابس بدلة رقص وشنب ديلر»

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سخر الفنان رامز جلال من ظهور الفنان حسن أبو الروس الذي يحل ضيف برنامجه اليوم الأربعاء عبر برنامج رامز موفي ستار على شاشة قناة mbc مصر الفضائية.

دوت الخليج يرصد تعليقات رامز جلال على حسن أبو الروس

حسن أبو الروس برنامج رامز موفي ستار

سخر الفنان رامز جلال مقدم برنامج رامز موفي ستار من ضحية اليوم وهو الفنان حسن أبو الروس وقال في بداية الحلقة: “بتعمل فينا كدة ليه؟.. وبتروح البحر بجلبية، وعايز إيه من دينا الشربيني وبتمشي على الريد كاربت بأمارة إيه؟”.

وأضاف: “زغللنا عينيه بكام ألف جنيه ومشهد مع فاندام وأرخم من أطلق الإفيه ودخيل على الوسط الفني.. ومجنون بيستظرف.. شكليستك الصحراء وجايب رأس أسد شايل فيها حاجته.. ولابس بدلة رقص وشنب ديلر.. وهو المعادل المتطور للخليل الكوميدي”.

حسن أبو الروس ورامز جلال

ومن المقرر أن يخوض الفنان حسن أبو الروس الكثير من المواقف المثيرة والمغامرات خلال الحلقة الـ 26 من برنامج رامز موفي ستار حيث يشهد مشاركته في مشهد مع نجم الأكشن العالمي فاندام الذي يوقعه في فخ رامز جلال.

ويشار أن الحلقات الماضية كانت قد شهدت استضافة عددا من نجوم الفن والرياضة ومنهم عمرو يوسف، نجلاء بدر، أحمد فتحي، عمرو السولية، عائشة بن أحمد، هدى المفتي، تارا عماد، بدر بانون، محمد ثروت، مايان السيد، حمو بيكا، هنا الزاهد، صابرين، درة، محمد شريف وبيج رامي وآخرين.

يوُذكر أن برنامج رامز موفي ستار الذي يعرض عبر منصة شاهد الرقمية وشبكة قنوات mbc تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي حيث تعاون معه في البداية ببرنامج رامز عقله طار.

وكانت إدارة قناة MBC مصر طرحت بيان ترد به على شائعات فسخ تعاقد رامز جلال وجاؤء به: برنامج رامز موفي ستار قد حصد الأرقام القياسية عبر نسب المُشاهدة الرسمية الموثقة في مصر والعالم العربي خلال الأيام الأولى من رمضان".

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وأضاف: "الأرقام الرسمية للمُشاهدات خلال أول 8 أيام لشهر رمضان في العالم العربي وصلت إلى 29 مليون مُشاهدة عبر اليوتيوب، و483.5 مليون عبر سناب شات، و47.5 مليون عبر الفيسبوك، و602 الف من خلال تويتر، و38.5 مليون عبر تيك توك، و2.5 مليون عبر إنستجرام".