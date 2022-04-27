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ويأتى ذلك فى إطار الرقابة والمرور المستمر على جميع المنشآت الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى مخالفات يتم رصدها، حرصا على صحة وسلامة جميع المرضى.
وأوضح مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان لـ"دوت الخليج"، أنه بالمرور تبين أن المستشفى مخالف للاشتراطات الصحية، ولا يلتزم بتطبيق معايير مكافحة العدوى، فضلا عن عدم توافر الأجهزة الطبية اللازمة بمختلف أقسام المستشفى.
وأكد المصدر أنه تم نقل المرضى المتواجدين داخل المستشفى بسيارات إسعاف مجهزة لإحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتلقيهم الخدمات الطبية اللازمة.
وأضاف أن الفرق الطبية التى تعمل بالمستشفى غير حاصلة على تراخيص مزاولة المهنة، كما تم ضبط أدوية وأكياس دم وبلازما مجهولة المصدر، لافتا إلى تحرير محضر حيال جميع المخالفات التى تم رصدها.
ونوه إلى استمرار حملات المرور على المنشآت الطبية بجميع محافظات الجمهورية، للتأكد من مطابقتها والعاملين بها لجميع الاشتراطات الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع المرضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق مستشفى خاص بمنطقة الدراسة لمخالفته الاشتراطات الصحية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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