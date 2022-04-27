إغلاق مستشفى خاص بمنطقة الدراسة لمخالفته الاشتراطات الصحية (صور)

جدة - نرمين السيد - أغلقت وزارة الصحة والسكان، أحد المستشفيات التابعة للقطاع الخاص بمنطقة "الدراسة" بمحافظة القاهرة لمخالفته الاشتراطات الصحية اللازمة، خلال حملة نفذتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة.





ويأتى ذلك فى إطار الرقابة والمرور المستمر على جميع المنشآت الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى مخالفات يتم رصدها، حرصا على صحة وسلامة جميع المرضى.

وأوضح مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان لـ"دوت الخليج"، أنه بالمرور تبين أن المستشفى مخالف للاشتراطات الصحية، ولا يلتزم بتطبيق معايير مكافحة العدوى، فضلا عن عدم توافر الأجهزة الطبية اللازمة بمختلف أقسام المستشفى.

وأكد المصدر أنه تم نقل المرضى المتواجدين داخل المستشفى بسيارات إسعاف مجهزة لإحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتلقيهم الخدمات الطبية اللازمة.

وأضاف أن الفرق الطبية التى تعمل بالمستشفى غير حاصلة على تراخيص مزاولة المهنة، كما تم ضبط أدوية وأكياس دم وبلازما مجهولة المصدر، لافتا إلى تحرير محضر حيال جميع المخالفات التى تم رصدها.

ونوه إلى استمرار حملات المرور على المنشآت الطبية بجميع محافظات الجمهورية، للتأكد من مطابقتها والعاملين بها لجميع الاشتراطات الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع المرضى.