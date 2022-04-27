الجيزة: رفع 3 آلاف حالة تعد للمنشآت التجارية والمقاهى فى حدائق الأهرام

جدة - نرمين السيد - كلف أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة مجهودات رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشات التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، على مدار اليوم سواء قبل أو بعد الإفطار.

وفى إطار ذلك، شنت أجهزة المحافظة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق حملات إشغالات مكبرة على مدار ثلاثة أيام، شملت حدائق الأهرام، وأسفرت الحملة عن ضبط 3 آلاف حالة إشغال ضمت كراسى وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين.

وعلى الفور، تم رفع كافة حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام مصادرة 42 مركبة توكتوك غير مرخص يعيق الحركة المرورية.

إلى جانب غلق وتشميع عدد من المحلات لإدارتها بدون ترخيص، كما تم إيقاف أعمال تشطيبات محلات مخالفة وسحب المعدات وإيداعها مخازن الحى وإزالة عدد من الحواجز والأوتاد الحديدية من الطريق العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على مواصلة مجهودات رصد المخالفات ورفع الإشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.