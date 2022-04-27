/694631/محافظ-قنا-يواصل-استقبال-المواطنين-بمكتبه-لبحث-شكواهم

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة ، و محمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد ، استقبال المواطنين بمكاتبهم صباح اليوم الاربعاء ، للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها ، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي .

دوت الخليج

واستمع محافظ قنا ، والسكرتير العام ، والسكرتير العام المساعد ، لشكوى كل مواطن على حده ، ووعدوهم ببحث الشكاوى ، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون ، وبما يحقق مصلحة المواطن، وأشار المحافظ إلى أن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي ، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم ، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص ، و تم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع .

إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة

وأضاف " الداودي " أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون ، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة .