/694631/محافظ-قنا-يواصل-استقبال-المواطنين-بمكتبه-لبحث-شكواهم
واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة ، و محمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد ، استقبال المواطنين بمكاتبهم صباح اليوم الاربعاء ، للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها ، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي .
دوت الخليج
واستمع محافظ قنا ، والسكرتير العام ، والسكرتير العام المساعد ، لشكوى كل مواطن على حده ، ووعدوهم ببحث الشكاوى ، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون ، وبما يحقق مصلحة المواطن، وأشار المحافظ إلى أن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي ، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم ، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص ، و تم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع .
إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة
وأضاف " الداودي " أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون ، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة .
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