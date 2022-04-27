من أبطال توبه.. تعرف على ضحية الحلقة 26 في رامز موفي ستار

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دوت الخليج يرصد ضحية رامز جلال اليوم

مواعيد عرض برنامج رامز موفي ستار

يقدم برنامج رامز موفي ستار يوميا على قناة mbc مصر الساعة 6:30 دقيقة، والإعادة واحدة صباحًا، وتمكن من خداع عدد كبير من النجوم في مجالي الفن والرياضة، ولكن الحلقات الرياضية سوف يقتصر هذا العام على 6 ضيوف فقط ، منهم بيج رامي. زيزو ، محمد شريف ، بدر بانون ، عبد الله الدوسرى.

قائمة ضيوف برنامج رامز موفي ستار

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عددا من الأسماء منهم عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، و سليمان عيد ومحمد محمود، و الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

يُذكر أن فكرة البرنامج قائمة على خداع الفنانين بأنهم يشاركون ضيوف شرف في فيلم عالمي بطولة فان دام وإخراج مخرج إيطالي كبير. وينتمي برنامج "رامز موفي ستار" لنوعية برامج المقالب التي اعتاد الفنان رامز جلال على تقديمها كل عام في شهر رمضان الكريم.

مشاهدات برنامج رامز موفي ستار

هذا وقد كشفت قناة mbc مصر الفضائية عن المشاهدات التي حققها برنامج رامز موفي ستار الذي يقدمه الفنان رامز جلال وذلك خلال الـ 20 يوما الأولي من شهر رمضان الكريم في العالم العربي والتي وصلت إلي 45 مليون مُشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

100 وش سبب تألق الفنان حسن أبو الروس

الجدير بالذكر، أن الفنان حسن أبو الروس ذاع صيته بمشاركته في مسلسل بـ”100 وش”، الذي كان من ضمن المسلسلات الكوميدية التي حققت نجاح كبير، حينما تم عرضها رمضان الماضي، وقام ببطولته كوكبة كبيرة من الفنانين على رأسهم الفنانة نيللي كريم وأسر ياسين، بالاضافة الي كلا من شريف دسوقي، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، حنان يوسف، زينب غريب، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، محمد عبد العظيم، لؤى عمران، سارة التونسى، منة سماحة، حسن أبو الروس ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.