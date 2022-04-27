/694627/النائب-أحمد-فتحي-حفل-إفطار-الأسرة-المصرية-يؤكد-حرص-الرئيس-السيسي-على-لم-شمل-المصريين

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية يؤكد دائما حرص الرئيس السيسي على لم شمل المصريين، ومشاركتهم في بناء وطنهم.

دوت الخليج

النائب أحمد فتحي: حفل إفطار الأسرة المصرية يؤكد حرص الرئيس السيسي على لم شمل المصريين

وأضاف فتحي، خلال تصريحات له اليوم، أن تكليف الرئيس السيسي بإجراء حوار وطنى مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز يأتي تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن الجمهورية الجديدة تتقبل وجهات النظر المختلفة.

وأشار وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، إلي أن حفل إفطار الأسرة المصرية شهده من تواجد كافة أطياف القوى السياسية والمجتمعية وغيرها وهو ما يؤكد علي وحدة الصف التي يعيشها الوطن.

وأشاد أحمد فتحي، بصراحة الرئيس السيسي وصدقه التام، في حديثه خلال هذا الحفل والذي كان موجه إلي الشعب المصري، والذي أوضح كيف تعاملت الدولة المصرية في تناول الأزمات الداخلية والخارجية خلال السنوات الماضية.