/694628/وزير-التموين-فتح-المجمعات-الاستهلاكية-أيام-عيد-الفطر-المبارك

أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة ‏سوف تعمل خلال إجازة العيد دون انقطاع لتوفير كل احتياجات ‏المواطنين من السلع الأساسية والتموينية.

دوت الخليج

وأشار الدكتور على ‏المصيلحي، أنه وجه الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية وطرحها بكميات وأسعار مناسبة بالإضافة إلي كل مستلزمات عيد الفطر ‏المبارك من كحك ، وبسكويت ، ورنجة ، وأسماك مملحة ‏بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ، وبتخفيضات تصل إلى 30%.

وزير التموين: توافر كافة السلع الأساسية ومستلزمات العيد من كحك وبسكويت ‏بالمجمعات بتخفيضات تصل الى 30%‏

هذا وقد تلقى الدكتور علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية ، تقريراً من الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية حول صرف الاستعاضات لمنافذ صرف ‏السلع التموينية خلال فترة العيد.

وأفاد التقرير، إلى أن شركتي ‏الجملة (المصرية – العامة) ستفتح مخازنها بنسبة 30% ‏يومياً خلال إجازة عيد الفطر المبارك لاستكمال صرف ‏المنظومة التموينية لشهر مايو واستلام السلع، وأضاف ‏التقرير إلى أنه سيتم فتح جميع فروع الجملة اعتباراً يوم الجمعة ‏الموافق 6/5/2022 ، وفتح مقار إدارات البيع .

ونوه التقرير ‏الوارد إلى الدكتور علي المصيلحي، أن كل شركة ستقوم بعمل غرفة عمليات ‏مركزية لمتابعة صرف الاستعاضات وفتح المخازن ايضاً.

من ‏ناحية أخرى أكد الدكتور علي المصيلحي، أن المخابز ستعاود فتح ‏ابوابها أمام المواطنين من أول أيام العيد كما كانت قبل شهر ‏رمضان المبارك ، مشيراً الى صرف ثلاثة أيام عمل بكل مخبز ‏من الدقيق حرصاً من الوزارة على توافر كل إحتياجات ‏المواطن من الخبز المدعم.‏

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير ‏أحمد كمال، أن الدكتور علي المصيلحي قد وجه بإنشاء غرفة عمليات ‏مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة عمل ‏المخابز وصرف السلع التموينية وتوافر السلع خلال إجازة عيد ‏الفطر المبارك ، وكذلك غرفة عمليات في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كما شدد وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، على المديريات بضرورة تسيير ‏حملات يومياً على كل الأنشطة التموينية والأنشطة التجارية ‏للتأكد من الإلتزام بكافة الضوابط الخاصة بالبيع.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة ‏معاون الوزير، أحمد كمال، أن الدكتور ‏علي المصيلحي كان قد أكد ‏أن أول وثاني أيام العيد إجازة بكل مواقع استلام الاقماح ‏المحلية على أن تعود للعمل ثالث أيام العيد واستلام الاقماح ‏من الموردين والمزارعين.