/694628/وزير-التموين-فتح-المجمعات-الاستهلاكية-أيام-عيد-الفطر-المبارك
أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة سوف تعمل خلال إجازة العيد دون انقطاع لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والتموينية.
دوت الخليج
وأشار الدكتور على المصيلحي، أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية وطرحها بكميات وأسعار مناسبة بالإضافة إلي كل مستلزمات عيد الفطر المبارك من كحك ، وبسكويت ، ورنجة ، وأسماك مملحة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ، وبتخفيضات تصل إلى 30%.
وزير التموين: توافر كافة السلع الأساسية ومستلزمات العيد من كحك وبسكويت بالمجمعات بتخفيضات تصل الى 30%
هذا وقد تلقى الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ، تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول صرف الاستعاضات لمنافذ صرف السلع التموينية خلال فترة العيد.
وأفاد التقرير، إلى أن شركتي الجملة (المصرية – العامة) ستفتح مخازنها بنسبة 30% يومياً خلال إجازة عيد الفطر المبارك لاستكمال صرف المنظومة التموينية لشهر مايو واستلام السلع، وأضاف التقرير إلى أنه سيتم فتح جميع فروع الجملة اعتباراً يوم الجمعة الموافق 6/5/2022 ، وفتح مقار إدارات البيع .
ونوه التقرير الوارد إلى الدكتور علي المصيلحي، أن كل شركة ستقوم بعمل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف الاستعاضات وفتح المخازن ايضاً.
من ناحية أخرى أكد الدكتور علي المصيلحي، أن المخابز ستعاود فتح ابوابها أمام المواطنين من أول أيام العيد كما كانت قبل شهر رمضان المبارك ، مشيراً الى صرف ثلاثة أيام عمل بكل مخبز من الدقيق حرصاً من الوزارة على توافر كل إحتياجات المواطن من الخبز المدعم.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، أن الدكتور علي المصيلحي قد وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة عمل المخابز وصرف السلع التموينية وتوافر السلع خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، وكذلك غرفة عمليات في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
كما شدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على المديريات بضرورة تسيير حملات يومياً على كل الأنشطة التموينية والأنشطة التجارية للتأكد من الإلتزام بكافة الضوابط الخاصة بالبيع.
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، أحمد كمال، أن الدكتور علي المصيلحي كان قد أكد أن أول وثاني أيام العيد إجازة بكل مواقع استلام الاقماح المحلية على أن تعود للعمل ثالث أيام العيد واستلام الاقماح من الموردين والمزارعين.
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