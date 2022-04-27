مشروعات مصرية فى دول حوض النيل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز مشروعات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل. ومن أهم هذه المشروعات إزالة حشائش بحيرة فيكتوريا وربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط بالإضافة إلى تطهير الحشائش ببحيرات أوغندا وتنفيذ مشروع عمل البيوجاز فى كينيا وسدود حصاد مياه الأمطار فى تنزانيا ومحطات مياه الشرب الجوفية فى جنوب السودان.

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