«سكاتك» النرويجية تصدر سندات خضراء لإعادة تمويل 6 مشروعات فى «بنبان»

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع اتفاقية بموجبها ستقوم شركة "سكاتك" النرويجية وشركاؤها بإعادة تمويل 6 مشروعات مملوكة لهم فى موقع "بنبان" للطاقة الشمسية بأسوان، تبلغ طاقتها الإنتاجية 380 ميجاوات، عبر إصدار سندات خضراء بقيمة 334.5 مليون دولار مدتها 19 عاما، وذلك من خلال مجموعة من المؤسسات الاستثمارية الدولية.





ووقع على الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربى، والرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك" النرويجية تيرى بيلسكوج، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح مشالى، والرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور محمد الخياط، ومساعد وزير المالية شيرين الشرقاوى.

وعقب توقيع الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك" النرويجية" إن إصدار السندات الخضراء لإعادة تمويل المشروعات المملوكة لـ"سكاتك" وشركائها فى موقع "بنبان" يأتى فى إطار الاستفادة من مبادرة سندات المناخ"، مشيرا إلى أن هذا التمويل يعد الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية.

وأضاف: "نجحنا فى التوصل إلى الاكتتاب بكامل السندات الخضراء التى ستصدرها شركات المشروع من قبل عدد من مؤسسات تمويل التنمية التى تضم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، ومؤسسة تمويل التنمية الهولندية (FMO)، ومؤسسة الاستثمار الألمانية (DEG)، جنبا إلى جنب مع مستثمرين مؤسسيين عالميين من القطاع الخاص".

وتابع: "حصلنا على تصنيف ائتمانى من الدرجة الاستثمارية الممتازة للسندات الخضراء، وهو الأول من نوعه فى العالم خارج نطاق دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، ما يؤكد جاذبية قطاع البنية الأساسية المستدامة فى مصر، وثقة المستثمرين العالميين فى الاقتصاد المصرى".

وحضر مراسم التوقيع كل من: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، وسفيرة النرويج لدى القاهرة هيلدا كليمتسدال، ومحمد عامر المدير العام لشركة "سكاتك" النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهايكه هارمجارت العضو المنتدب لجنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وهارى بويد كاربنتر المدير العام للاقتصاد الأخضر والعمل المناخى بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وخالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، وروبرت بو جودة مدير عمليات البنك الدولى فى مصر.