مدبولى يلتقى المعمارى العالمى أدريان سميث مصمم برج العاصمة الإدارية العملاق

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالمهندس المعمارى الأمريكى العالمى "أدريان سميث" المصمم والشريك فى شركة "أدريان سميث آند جوردون جيل للهندسة المعمارية"، وعدد من مسئولى الشركة، ومسئولى إحدى الشركات المقرر قيامها تنفيذ برج عملاق فى العاصمة الإدارية الجديدة، من تصميم المهندس أدريان سميث.





وخلال اللقاء، استعرض المهندس المعمارى الأمريكى العالمى "أدريان سميث" سابق أعمال شركته للهندسة المعمارية، مشيرا إلى أنها نفذت تصاميم ومشروعات عديدة حول العالم، تضمنت مبانى شاهقة الارتفاع مثل برج "خليفة" فى الإمارات، وبرج جدة فى السعودية، وبرج "ترامب" فى الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن التصاميم العصرية المبتكرة مثل قبة الوصل فى "إكسبو 2020 دبى" التى صممت لتقدم رمزا ملهما لأجيال المستقبل.

وأشار أدريان سميث أيضا إلى اهتمام شركته بتبنى تصاميم هندسية معمارية ذكية وموفرة للطاقة، ومحايدة للكربون، بما يتسق مع معايير التنمية المستدامة، وهو النهج الذى أطلق عليه "السياق البيئى العالمى"، والذى يعتمد على تصميم المبانى وإنشاء هياكل تقلل من التأثير السلبى على البيئة، موضحا أن المبانى التقليدية تساهم بتوليد نحو 40% من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون العالمية سنويا، الأمر الذى يتطلب معه البحث عن طرق لخفض انبعاثات الكربون فى المبانى منذ مرحلة التصميم، واستكشاف أحدث التقنيات، واستخدام المواد الصديقة للبيئة، والممارسات الموفرة للطاقة، للمساهمة بفاعلية فى تحقيق الأهداف المناخية المرجوة.

وعرض مسئولو الشركة مشروع إقامة برج عملاق فى العاصمة الإدارية الجديدة، كاستثمار مشترك بين شركة مصرية وأخرى سعودية، وبحيث يتم إقامته وفقا للمعايير البيئية المستدامة. وقال "سميث": إن إقامة مثل هذا المبنى فى مصر، سيمثل امتدادا للتميز المصرى التاريخى فى مجال العمارة منذ عهد الفراعنة.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء بالمشروع المقترح، خاصة وأن إقامته وفق المعايير التى ذكرها مسئولو الشركة سيمثل قيمة مضافة لمصر، هذا بالإضافة إلى ما يعكسه ذلك من اهتمام من جانب كبرى الشركات العالمية بالاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة كمدينة واعدة وجاذبة للاستثمار.