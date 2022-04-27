/694622/خلال-صالون-التنسيقية-النائب-عماد-خليل-الرئيس-السيسي-يعلي-قيم-المواطنة
قال النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المصريين يعيشون أفضل عصور المواطنة، والتعايش بين المسلمين والمسيحين، في كافة المجالات والقطاعات والمواقف خلال الفترة الماضية خير دليل على ذلك.
تحيا مصر
خلال صالون التنسيقية.. النائب عماد خليل: الرئيس السيسي يعلي قيم المواطنة
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «كيف ينجح بيت العائلة المصرية في التعبير عن واقع المواطنة وتعزيز قبول الآخر؟».
وأكد النائب عماد خليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه أمر البلاد وهو يعلي قيم المواطنة، وما حدث للمصريين المسيحيين من رد حقوق لهم تأخرت كثيرا خير دليل، ولدينا مثلا قانون بناء الكنائس بإلإضافة إلى الممارسات الفعلية لتعيين أصحاب الكفاءة من المسيحيين، هذا أمر لم يكن يحدث قبل ذلك.
وتابع :" بيت العائلة كان له دور كبير خلال الفترة الماضية في ترسيخ مبادئ التآخي والمواطنة بين المسلمين والمسيحيين، ولازال أمامه تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة للتأكيد على هذه المبادئ. " أدارت الحوار نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كل من: يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ ونائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب السابق، ومحمد السيد سلامة نصر، الأستاذ بجامعة الأزهر، والأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، والدكتور محمد أبو زيد منسق عام بيت العائلة المصرية ومن أعضاء التنسيقية النائبة مرثا محروس والنائب عماد خليل ونيفين إسكندر ونور الشيخ.
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