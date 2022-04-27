خالد الجندي يلقن شيخا أساء للقرآن درسا قاسيا.. بالفيديو

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دوت الخليج

خالد الجندي يلقن شيخا اساء للقرآن درسا قاسيا

وقال الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "عشان تعرفوا إن فى أخطاء عندنا ومفيش حد منزه عن الخطأ، كلنا عندنا أخطاء، بس لازم نصحح لبعض، ونتقبل هذا من بعض، لكن يعنى بجد واحد بيقول القرآن غير صالح لكل زمان ومكان، نقوله أنت نفسك غير صالح لهذا الزمان، ونقوله عدم سقوط الحكم على حال المسلمين فى زمن يعنى انتفاء النفع وعموم الصلاحية، يعنى هو القرآن الكريم لا يوجد به الا الرق، أنت عارف أخر الزمان وممكن يحصل فيه ايه".

واستكمل: "يعنى لو انت تتبعت القوانين العجيبة الموجودة فى كل دول العالم دى، هتلاقى ان الحدود الإسلامية ارحم واحسن منها، مقارنة بغيرها، لازم تعرف ان القرآن صالح لكل زمان ومكان، لكن الظرف ممكن يكون غير صالح، عيب لما تطلع على الهوا وتقول مستعد حد يناظرني هيناظرك فى ايه بس".