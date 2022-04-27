/694620/محافظ-الغربية-يكرم-٢٥-من-حفظة-القرآن-الكريم-في-مسابقة-أهل-القرآن

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، ٢٥ حافظا لكتاب الله وذلك في ختام المسابقة التي نظمتها قناة الدلتا الفضائية بالتعاون مع محافظة الغربية للعام الـ ١٣ على التوالي ، وذلك بحضور الأستاذة سوزان الحو رئيس القناة وفضيلة الشيخ عبد الرحمن عمار مسئول شئون المساجد الحكومية بمديرية الأوقاف بالغربية.

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ووجهت رئيس قناة الدلتا الشكر للمحافظ على رعايته للمسابقة وحسن الضيافة، كما تحدث الشيخ عبد الرحمن عمار عن فضل القرآن وحفظ وتدبر معانيه كعامل أساسي في بناء الإنسان القوي والنافع لدينه ووطنه، مشيراً إلى أن القرآن يحث على العمل من أجل رفعة شأن الأمة وبناء الإنسان الذي يقوم على تعمير الأرض وإصلاحها.

جمهورية بناء الإنسان

وبدأ محافظ الغربية حديثه بتوجيه التحية والشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أطلق الجمهورية الجديدة ، جمهورية بناء الإنسان، وبدء الجميع في توعية بناء النشء والشباب سواء من خلال التدريبات أو المسابقات، مشيراً إلى فضل شهر رمضان كشهر يحمل الخير وكانت به كثير من الاحتفالات تصادفت هذا العام مع أعياد الإخوة الأقباط وأعياد الربيع وعيد تحرير سيناء.

إضافة مجالات أخرى إلى المسابقة بهدف تطويرها

ووجه المحافظ التحية والتقدير لحفظة القرآن الكريم وكذلك أولياء الأمور ولجنة التحكيم، كما وجه الشكر للأستاذة سوزان الحو وفريق الإعداد والمخرج.على الجهد المبذول في تنظيم مسابقة أهل القرآن على مدار ١٢ عاما سابقة ، موجهاً رئيس القناة بإضافة مجالات أخرى إلى المسابقة بهدف تطويرها مثل (الإنشاد الديني، حفظ وتفسير الأحاديث النبوية الشريفة، الأبحاث العلمية في جوانب تدبر الإعجاز العلمي للقرآن وكذلك الأمور الفقهية )

وأكد رحمي أن القرآن الكريم وحفظه وتدبره هو عامل أساسي في بناء الإنسان المصري الذي سيقوم ببناء مستقبل مصر ,فالإنسان القويم الذي يأخذ العبرة والعظة من آيات القرآن الكريم هو الذي سيعمل على بناء الأجيال القادمة.

واختتم الحفل بتسليم شهادات التقدير والجوائز المالية إلى الفائزين في مستويات المسابقة الأربعة ( حفظ وتجويد القرآن الكريم كاملاً ، حفظ وتجويد ثلاثة أرباع القرآن، حفظ وتجويد نصف القران وحفظ وتجويد ربع القران ).